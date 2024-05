El Govern demana per carta a la CE no avalar una entitat resultant de l'OPA del BBVA al Sabadell

La consellera Mas trasllada la mateixa petició a la presidenta de la CNMC



BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha demanat per carta a la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Competència, Margrethe Vestager, que les autoritats europees no avalin l'entitat que resultaria de l'OPA hostil plantejada pel BBVA sobre el Banc Sabadell.

En roda de premsa aquest dijous des de Barcelona, ha dit que ha traslladat la mateixa petició a la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC): "Aquest Govern no es quedarà impassible davant d'un risc per a l'economia catalana i per a l'interès general d'aquest país".

El BBVA ha plantejat als accionistes del Banc Sabadell la mateixa oferta que va presentar per a la fusió amistosa: ofereix un bescanvi d'un títol nou per cada 4,83 de Sabadell, per la qual cosa manté la prima del 30% sobre el preu de tancament d'ambdues entitats del passat 29 d'abril.

"ELS ESCENARIS ESTAN MOLT OBERTS"

Preguntada per si l'OPA sortirà endavant, ha opinat que "els escenaris estan molt oberts" i que no hi ha precedents recents d'una operació similar en el sector financer.

Mas ha descrit com a fluid i constant el contacte que manté amb representants de Banc Sabadell, del que ha destacat la seva solidesa, i ha augurat que "pot tenir una trajectòria a futur perfectament exitosa i viable".

CONTACTES AMB BBVA, SABADELL I GOVERN

Ha dit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mantingut i mantindrà contactes amb el BBVA i el Sabadell, i que l'Executiu també ho ha fet amb el Govern central de Pedro Sánchez.

Creu que hi ha hagut "una correcció" de la posició de l'Executiu central respecte a una possible fusió entre ambdues entitats, en considerar que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va semblar avalar-la a les seves primeres declaracions, i ha demanat que les administracions treballin en equip en aquesta qüestió.

PER QUÈ S'OPOSEN

Mas ha justificat l'oposició del Govern a l'operació --que ha qualificat de frontal-- perquè suposaria una "reducció dràstica" de la competència, obriria la porta a destruir llocs de treball i comportaria una pèrdua de poder econòmic per a Catalunya.

"Tindria un cost molt important per a les butxaques dels catalans i per al finançament de les empreses catalanes", ha afegit.

CONCENTRACIÓ BANCÀRIA

La titular d'Economia ha advertit que "tècnicament a Catalunya hi ha un oligopoli en el sector bancari" i que això té conseqüències en el nivell de remuneració dels dipòsits i en l'accés al crèdit.

Ho ha emmarcat en un "moment de reindustrialització" i descarbonització de l'economia que, al seu judici, repercuteix en la necessitat de finançament que expressarà l'economia en els propers anys, i que creu que requerirà d'un sector financer competitiu i robust.

"A Catalunya falten més bancs, en cap cas fan falta menys bancs. Ha d'haver-hi més competència, no menys", ha reiterat Mes, i ha desvinculat aquest posicionament del Govern de la campanya electoral.