El Govern demana no demorar l'aprovació dels Pressupostos 2024 per "estratègies de negociació"

BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'Executiu català es mostra optimista respecte a l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per 2024 i ha sostingut que el que volen és que "no es retrassin les negociacions per estratègies de negociació".

Així s'ha expressat aquest dimecres en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després de la reunió del Consell Executiu, on també ha estès la mà del Govern per a l'aprovació dels comptes.

"Estem convençuts que serem capaços de deixar enrere aquelles diferències de partits per arribar a acords de país, que en aquest cas és l'aprovació dels Pressupostos", ha sostingut Plaja, que ha afirmat que el Govern té --textualment-- tot el compromís i la responsabilitat per a la seva aprovació.

En aquest sentit, ha dit que l'Executiu català està negociant amb tots els partits amb els quals creu que realment hi ha una possibilitat "real" d'arribar a un acord per tirar endavant els Pressupostos.

Finalment, ha assegurat que hi ha una "voluntat d'enteniment" perquè per això, ha dit, les reunions continuen en marxa, s'han fet i es continuaran fent en els propers dies.

MESA DE PARTITS

Preguntada per la taula de negociació entre partits polítics, la portaveu ha reiterat que el Govern defensa que els partits facin proposades sobre la qüestió de poder votar.

"El Govern ho ha dit des del principi; proposa el referèndum com la millor opció", ha argumentat Plaja, que ha afegit que cadascun dels partits polítics podrà fer les propostes que vulgui.

Finalment, ha assenyalat que "si hi ha altres partits que deixen de banda l'immobilisme i que tenen propostes per resoldre el conflicte, que les exposin, que les expliquin i s'escoltaran seguríssim".