El Govern demana a l'empresa de traducció del judici a Roger Español donar explicacions en 48 hores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmat que han donat 48 hores a l'empresa encarregada del servei de traducció al català en el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Español l'1-O per explicar la "deficiència del servei".
En el marc de l'acte 'Dos anys de Govern: la Catalunya que veu', s'ha referit a la renúncia al català durant aquest judici per la falta de solvència dels traductors assignats, un episodi que ha qualificat d'"absolutament lamentable".
"Li hem requerit que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència. Perquè amb els drets no es juga", ha dit en referència a l'empresa.