El Govern demana que la Fiscalia investigui Uber per presumptament donar feina a falsos autònoms

Carsten Koall/dpa - Arxiu
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha demanat que la Fiscalia investigui Uber per presumptament donar feina a diversos 'riders' com a falsos autònoms i evadir diners de la Seguretat Social, han explicat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball i ha avançat 'El Periódico' aquest dilluns.
El Ministeri de Treball estudia si insta la Fiscalia a activar la via penal contra la plataforma i el Govern assenyala que aquesta denúncia s'ha de fer tan aviat com sigui possible.
D'aquesta manera, l'empresa nord-americana estaria obligada a operar amb el mateix model que té Glovo, que actualment té repartidors subcontractats i d'altres donats d'alta com a autònoms.