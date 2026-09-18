El Govern demana als Bombers que "rebaixin les mesures de pressió" després d'una reunió amb els sindicats

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat ha demanat als Bombers de la Generalitat que "rebaixin les mesures de pressió" després d'una reunió que han tingut amb els sindicats en la qual s'ha mostrat la voluntat d'arribar a acords, ha informat el Govern en un comunicat.
Aquest posicionament arriba després que uns 800 bombers i operaris voluntaris, segons xifres de la Guàrdia Urbana, i més de 1.000 segons els organitzadors, s'hagin manifestat aquest divendres a Barcelona per reclamar condicions de treball "dignes" i prou recursos per prestar els serveis que han d'afrontar diàriament.
En concret, el Govern ha reclamat que es rebaixi aquesta pressió concretament "en la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), amb la finalitat de poder complir els acords i incrementar les plantilles".
En la reunió d'aquest divendres al matí han arrencat les negociacions dels nous acords de condicions laborals dels Bombers per al període 2027-2030, i el Govern ha fet una proposta inicial de millores de condicions retributives, que està "oberta a ser desenvolupada a partir del retorn" que en facin els sindicats en els pròxims dies.
L'administració "ha ratificat la proposta d'incrementar en un 20% el preu de l'hora extraordinària", i ha incidit en la proposta de gestió de contaminants que el Govern va presentar el 10 de setembre al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, i que preveu una inversió de més de 50 milions d'euros.
La Direcció General també ha explicat que s'ha incidit en el Pla de xoc d'avituallaments ja implementat a petició dels sindicats.