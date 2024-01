El Govern demana abordar el debat sobre la immigració però sense vincular-la a la seguretat

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha demanat aquest dimarts abordar "un debat serè, un debat objectiu i un debat enriquidor" sobre la immigració però sense vincular-la a la seguretat i a la multireincidència.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu --i en reacció al fet que Junts pactés polítiques d'immigració amb el Govern central-- ha afirmat que aporta "beneficis demogràfics, beneficis econòmics i oportunitats per al país d'acollida".

"És importantíssim no relacionar immigració amb delinqüència perquè això és un error, això és un discurs populista que l'única cosa que fa és donar ales a l'extrema dreta i als discursos racistes i xenòfobs", ha destacat.

La portaveu també ha destacat que a l'executiu català els agradaria tenir "totes les competències en tots els àmbits i també el seu finançament associat".

Plaja ha assegurat que hi ha traspassos o delegacions de competències que el Govern central "no ha fet per gust i moltes vegades s'hi ha vist obligat".