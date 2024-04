El Govern defineix d'"històriques i molt positives" les dades d'atur i afiliació

L'hostaleria va generar 13.457 afiliacions més que el febrer

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha definit les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de març com "històriques i molt positives".

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al costat de la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, després de la publicació de les dades d'atur del mes de març, que va baixar a Catalunya en 1.984 persones (-0,57% respecte al febrer).

Vinaixa ha destacat que la xifra d'atur és la més baixa dels darrers 16 anys en el tercer mes de l'any i que l'afiliació a la Seguretat Social és la més elevada de la sèrie històrica.

El secretari ha destacat que actualment hi ha 355.000 afiliats a la Seguretat Social més que en el mateix moment del 2023, i ha subratllat la reducció de l'atur en persones de menys de 25 anys i més grans de 45 anys.

Ha assenyalat que Catalunya lidera la reducció de l'atur a Espanya i ha assegurat que les dades mostren que el mercat laboral ha començat amb bon peu el 2024.

TURISME

Preguntat per l'impacte de Setmana Santa, Vinaixa ha explicat que el sector turístic "ha contribuït molt positivament a les dades" i Redondo ha detallat que en l'hostaleria hi va haver 13.457 afiliacions més que el febrer, un 5,1% més.

En tot cas, Vinaixa ha dit que es podrà saber si aquestes afiliacions es mantenen fins la temporada d'estiu quan es publiquin les dades de l'abril.

BAIXAR DELS 300.000 DESOCUPATS

Respecte a la dificultat per baixar dels 300.000 desocupats a Catalunya --xifra que no s'assoleix des de la crisi financera del 2008--, Vinaixa ha dit que és "l'objectiu del Govern".

No obstant això, ha recordat que actualment Catalunya té més població i que, per tant, "hi ha molta més població activa".