El Govern defensa que "s'ha de reconèixer l'Estat palestí" i demana un alto el foc definitiu

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat que "s'ha de reconèixer l'Estat palestí" quan li han preguntat si comparteix la posició del president del Govern central, Pedro Sánchez, que Espanya reconegui Palestina tot i que no hi hagi unitat a la Unió Europea per fer-ho.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcels, la portaveu de la Generalitat també ha demanat un "alto el foc definitiu" a la Franja de Gaza.

Plaja ha criticat "la barbàrie i l'afectació sobre el dret internacional humanitari que s'està vivint a Gaza", després de celebrar que es perllongui l'alto el foc i ha reclamat que es torni al diàleg.