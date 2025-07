El Govern defensa un manifest internacional per a un finançament climàtic just i efectiu

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat s'ha sumat a un manifest de 31 governs subnacionals del món per a un finançament climàtic més just i efectiu, rubricat en la recent IV Conferència Internacional sobre Finançament pel Desenvolupament (FfD4) de l'ONU a Sevilla.

El manifest 'Preu del carboni: els governs subnacionals es mantenen units' reclama més autoritat i recursos per als governs estatals i regionals amb la finalitat d'incrementar l'acció climàtica, amb 1,3 bilions de dòlars anuals com a objectiu, informa aquest dissabte en un comunicat la Conselleria liderada per Sílvia Paneque.

La declaració també demana impostos de solidaritat global als sectors amb més emissions, com l'aviació, el transport marítim i les finances, per garantir que els països en desenvolupament puguin accedir a un finançament climàtic just.

Els signants, entre els quals figuren Escòcia, el Quebec (Canadà) i diversos estats del Brasil, l'Argentina, Nigèria i Gàmbia, entre d'altres, critiquen que els compromisos globals actuals estan molt per sota del que es necessita per abordar la mitigació, adaptació, pèrdues i danys climàtics.

El manifest "destaca com a cas d'èxit" l'impost català sobre el carboni en els vehicles de combustibles fòssils per generar ingressos propis per a polítiques de sostenibilitat i transició energètica.