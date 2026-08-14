El Govern defensa l'oferta de trens després de l'eclipsi però veu "insuficient" la previsió de Renfe

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha defensat que l'oferta de trens per tornar des de Tarragona a Barcelona després de l'eclipsi solar del dimecres era suficient però que davant de la concentració de gent a estacions a unes hores determinades deixa en "insuficient" la previsió de Renfe.
"El nombre de places que es va oferir era el doble de la que hi havia a l'R16, de 1.800 a 3.600, i no van portar a 3.600 passatgers, van portar menys. A l'R15, de 1.000 a 1.600, per tant, l'oferta era suficient", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha lamentat les aglomeracions, que es van produir a les estacions de Tarragona, Tortosa i Altafulla, i ha qualificat que les condicions del servei no van ser "les correctes".
Ha expressat que "segurament" no es van preveure suficientment les concentracions i que Renfe no va ser capaç de donar la resposta adequada.
Ha afegit que si la gent no va sentir que estigués atesa i la comunicació del Govern no va ser suficient, es "va fallar".