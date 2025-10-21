El Govern defensa "els criteris tècnics i professionals" dels Mossos en la vaga a favor de Palestina

Parlon compareixerà davant el Parlament, com han sol·licitat ERC, els Comuns i la CUP
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que les actuacions dels Mossos d'Esquadra durant la vaga a favor de Palestina de dimecres passat van respectar "els criteris tècnics i professionals".
"El dret a manifestació està perfectament contemplat i recollit, però també el bon funcionament del transport públic s'ha de garantir, i això és el que els Mossos d'Esquadra van fer. És un criteri absolutament tècnic del qual el Govern no només es refia, sinó que defensa", ha valorat en una roda de premsa després del Consell Executiu.
Preguntada per la presa de decisions del cos policial durant les actuacions, ha dit que es basen en "criteris tècnics del màxim comandament que hi hagi en aquell moment en el dispositiu".
Finalment, ha confirmat que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareixerà davant la comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre aquest cas, arran de la sol·licitud de compareixença d'ERC, els Comuns i la CUP.
"Com sempre que se'ns ha sol·licitat per part del Parlament, la consellera compareixerà a instàncies dels grups que així ho demanin. Sempre ho hem fet en totes les ocasions i així continuarà sent", ha resolt.