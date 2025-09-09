El Govern defensa "un ampli consens" per reduir la jornada, després del rebuig de Junts

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que la reducció de la jornada laboral compti "amb un ampli consens social, ciutadà i també sindical", després de saber-se que Junts no retirarà l'esmena a la totalitat al projecte de llei.
Ho ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual ha afegit que respecten les diferents opcions, però que la reducció de jornada augmenta els drets laborals "sense una disminució de la productivitat".
Ha recordat que la d'aquest dimecres no és una votació definitiva, sinó el primer tràmit al Congrés per poder prendre en consideració la norma.