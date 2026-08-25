El Govern declara la 'situació d'interès per a la seguretat nacional' a Ceuta i Torres assumirà el comandament únic

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, declararà aquest dimarts la 'situació d'interès per a la seguretat nacional' per la crisi derivada de l'entrada massiva de més de 80.000 migrants a Ceuta des de la frontera amb el Marroc.
Ho farà després d'una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta convocada 26 dies després de l'entrada d'immigrants a finals del passat mes de juliol i a la qual assistiran, a més del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un total de 17 ministres, entre ells els responsables de les tres vicepresidències del Govern.
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va anunciar la declaració d'aquesta situació que en la pràctica suposa el màxim nivell de gravetat en matèria de protecció civil i va confirmar que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assumirà el comandament únic, tal com venia reclamant Vivas.
El vicepresident primer es va mostrar convençut que suposarà "un abans i un després" quant a la gestió dels migrants que romanen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de 80.000 d'ells entre el 30 i el 31 de juliol passats.
"Esperem que la coordinació que permetrà aquest comandament únic farà que aquesta repatriació, en aquells casos que sigui necessària, sigui el més ràpida possible i que la gestió dels expedients dels menors i de les persones que tinguin dret a asil sigui també el més ràpida possible", va assenyalar, incidint en la importància que hi hagi col·laboració entre totes les administracions.
Cuerpo va reconèixer la necessitat de "resoldre tan aviat com sigui possible, de manera diligent i eficient" tots aquests casos amb vista a "repatriar els que no tinguin dret a romandre al nostre país i acollir de manera adequada els menors i els sol·licitants d'asil que sí que en tinguin", sempre amb "totes les garanties", tant humanitàries com legals.
Així les coses, el titular d'Economia ha agraït a Vivas "la predisposició per avançar i participar en aquestes dues iniciatives", el comandament únic i les mesures de xoc, al mateix temps que ha assegurat que al Govern són "plenament conscients que els ceutins ho estan passant malament".
PLA DE XOC PER A CEUTA
Cuerpo també va anunciar aquest dilluns un pla de "mesures de xoc" davant de la situació a Ceuta provocada per l'entrada massiva de migrants de fa unes setmanes, que passarà per reforçar la seguretat, gestionar les tornades i "revitalitzar" l'economia de la ciutat autònoma.
La intenció de Moncloa és mantenir una sèrie de reunions aquesta setmana amb els agents socials, amb les associacions, els sectors més rellevants i amb el Govern de Ceuta per "aterrar de manera immediata" les mesures de xoc, amb l'objectiu que "puguin ser presentades i aprovades al més aviat possible".