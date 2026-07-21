El Govern declara el 28 de maig Dia del Tercer Sector Social de Catalunya

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat l'acord pel qual es proclama el 28 de maig Dia del Tercer Sector Social de Catalunya, en compliment de la Llei 6/2026, del tercer sector social, informa la Generalitat aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.
La commemoració tindrà per objectiu "reconèixer la contribució de les entitats socials en la defensa dels drets socials, la cohesió i el progrés social del país".
Amb aquest acord, el Govern "reforça el reconeixement institucional d'un sector essencial per al benestar col·lectiu i es compromet a promoure anualment accions de sensibilització, activitats institucionals i iniciatives de reconeixement públic", en col·laboració amb les entitats representatives del tercer sector.