El Govern decidirà aquesta setmana si allarga la gratuïtat de Rodalies més enllà del 4 de maig

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que aquesta setmana el Govern es reunirà amb represents de Renfe, Adif i el Govern central per "acabar de definir la data de finalització" de la gratuïtat del servei Rodalies, vigent des del gener després de la crisi posterior a l'accident de Gelida (Barcelona).
Sí que ha concretat que la gratuïtat, vigent fins aquest dijous 30 d'abril, s'allargarà "amb tota probabilitat" fins al 4 de maig, data en què s'ha fixat el restabliment i la recuperació de la normalitat a la xarxa.
No obstant això, encara persisteixen en alguns punts limitacions temporals de velocitat que afecten el servei, per la qual cosa Paneque ha assenyalat que encara queden "alguns dies per acabar de millorar" i tornar a la situació anterior a la crisi iniciada al gener.