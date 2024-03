El Govern critica les "vagues encobertes" a les presons i demana convocar-la per fixar serveis mínims

Afirma que assumiran "totes les responsabilitats" quan tinguin la informació de l'assassinat a la presó



BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha valorat sobre la previsió que continuïn les protestes dels funcionaris de presons: "Cal tenir clar que si un funcionari públic no vol assistir o no va a treballar perquè fa vaga s'ha d'oficialitzar, no podem fer vagues encobertes".

Ho ha dit preguntada per si han demanat als sindicats que convoquin vaga formalment en unes declaracions als periodistes després de la reunió d'aquest dimecres de la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, amb representants dels sis sindicats de presons.

"El que s'ha de fer és declarar la vaga i després, de manera paral·lela, s'hauran de decretar uns serveis mínims", i ha afegit que respecten el dret a la protesta i que s'ha de fer dins els canals oficials.

Plaja també ha assegurat que el Govern assumirà "totes les responsabilitats" quan tinguin tota la informació sobre l'assassinat de la cap de cuina de Mas d'Enric (Tarragona) per un pres que després es va suïcidar i va desencadenar les protestes dels treballadors.

"Un cop tinguem tota la informació, sense precipitació, però tampoc sense dilació, assumirem totes les responsabilitats i totes les accions necessàries perquè es minimitzi qualsevol risc a la presó i que serveixi perquè fets tan greus com l'assassinat de la Núria no tornin a passar mai més" ha afegit Plaja.

"PRIMER PAS" PER NEGOCIAR

Ha valorat la reunió com un "primer pas" després de sis dies d'intentar-se reunir amb els sindicats, que no han assistit a cap de les convocatòries que ha fet la Generalitat fins ara perquè posen com a condició per negociar que abans dimiteixi o es destitueixi el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Sobre aquesta condició, Plaja creu que "el punt de partida de les negociacions no pot ser en cap cas la dimissió d'una persona que és un referent absolut en el model del sistema penitenciari català", i ha assegurat que revocar-li el càrrec no canviarà res immediatament.

"Ho reiterarem i ens mantenim ferms en això, aquest no pot ser el punt de partida per trobar solucions perquè tampoc no aporta absolutament res al que crec que és l'objectiu compartit" de millorar les condicions a les presons.

Preguntada per si preveuen noves reunions amb els representants dels treballadors, Plaja ha assegurat que per part del Govern hi ha "màxima obertura, màxima predisposició, màxima voluntat de tornar-se a asseure i continuar parlant quan sigui, com sigui i on sigui".