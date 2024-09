El Govern creu que es va celebrar una Diada "de retrobament" i en un clima de normalitat institucional

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha considerat que l'11 de setembre es va celebrar una Diada "de retrobament" i en un clima de normalitat institucional.

"L'11 de setembre vam reivindicar la nostra Diada. És un dia de record, de memòria i en un clima de normalitat institucional i de convivència, amb independència de les idees que tingui tothom", ha explicat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat en preguntar-li sobre aquest aspecte.

També s'ha referit a les paraules de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, sobre un delinqüent multireincident, en què Dalmau ha cridat tots els responsables polítics a treballar per la convivència: "Preferiria no estar parlant de linxaments i sí de com fem respectar la convivència i la concòrdia entre els nostres veïns".

"No comparteixo que la resposta pugui ser la violència, l'assetjament i la demagògia. Als alcaldes ens toca fer política, ser rigorosos i no fomentar la batalla campal", ha recalcat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.

Malgrat tot, Salellas ha qualificat d'"anormal" que una persona pugui reincidir tantes vegades i ha demanat poder garantir la seguretat als carrers.