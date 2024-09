El Govern creu que "optimitzar" l'Aeroport obliga a traslladar aus però millorarà el seu benestar

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha opinat que "optimitzar" l'Aeroport de Barcelona-el Prat obligarà a traslladar les aus de la Ricarda, però ha assegurat poder millorar el seu benestar respecte a com estan actualment.

"No ha de significar espatllar la Ricarda, al contrari, es pot millorar, però es pot millorar d'una manera ecològica i hidrològica, no ornitològica, perquè, si hi ha aus, les hauríem d'espantar igualment" per apartar-les, ha afirmat en una entrevista de TV3 aquest divendres recollida per Europa Press.

Ha plantejat la possibilitat de fer una reserva d'ocells a una altra zona i ha defensat que l'actuació permetria "millorar moltíssim la gestió de les zones humides", inclosa la Ricarda, que ha dit que actualment està en males condicions ecològiques.

"Les aus del delta del Llobregat (Barcelona) les podem tractar molt millor aprofitant aquesta ocasió", ha defensat, si bé ha opinat que això ha de ser --textualment-- una mica més a l'interior, per evitar que provoquin accidents amb els avions.

EMISSIONS

Sargatal ha reiterat que cal "parlar d'optimitzar l'Aeroport de Barcelona, no ampliar-lo", i ha avisat que és una qüestió que s'ha d'estudiar prèviament.

Preguntat per si és convenient actuar a la infraestructura davant la necessitat de reduir emissions pel canvi climàtic, Sargatal creu que cal tenir en compte que si Barcelona pot fer vols internacionals, això implicarà una reducció de "coses absurdes", en referència a algunes escales.

"El fet que Barcelona pugui acollir vols internacionals, s'ha de veure i calcular molt bé com aniria", ha reflexionat.