El Govern creu que el magistrat Josep Tomàs Salas és "un perfil adequat" per dirigir l'OAC

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerat que el magistrat Josep Tomàs Salas és "un perfil adequat" per ser el nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en substitució de Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va finalitzar al setembre.
"Nosaltres entenem, i el president entén, que aquest és un perfil adequat i, per tant, serà el Parlament qui es manifesti sobre aquesta qüestió", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, en relació amb la proposta del PSC i ERC al Parlament.
Preguntada per les crítiques a Junts per no negociar amb ells la proposta, Paneque ha respost que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "ha seguit el mecanisme que està establert: proposta del president i tramitació al Parlament".