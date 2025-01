El Govern creu que l'evolució del mercat de treball català va per la "via adequada"

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha valorat que l'evolució del mercat de treball català va per la "via adequada" i ha explicat que el Govern té com a eix vertebrador la millora de l'ocupació.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat de la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, per reaccionar a les dades de l'atur del mes de desembre, que situen el nombre total de desocupats a Catalunya en els 335.195.

Ramos ha celebrat que l'atur va disminuir en 8.186 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,38%) a Catalunya i ha dit que la intenció de la Generalitat és que aquesta evolució del mercat continuï el 2025.

"Tenim una estratègia d'ocupació i governança, tenim un pla de xoc, hem reforçat les nostres polítiques d'ocupació i només espero que el context macroeconòmic, el context sociopolític i pressupostari ens ajudi", ha afegit.

Preguntat per si l'economia catalana ha tocat sostre, ha assenyalat que el 2023 també es deia el mateix i que amb les dades del 2024 s'acredita que això no ha passat i no té per què passar.

SECTOR SERVEIS

Quant a les dades intermensuals, l'atur va pujar a Catalunya en 2.663 persones al desembre (+0,8%) respecte al novembre, una pujada liderada pel sector serveis, amb 2.084 persones més, i per la indústria (321) i la construcció (320).

Redondo ha detallat que, dins el sector serveis, on més va créixer l'atur va ser en l'àmbit de l'hostaleria, amb 1.313 persones més, un augment "habitual" per a l'època de l'any.

COMPARACIÓ AMB LA RESTA

Sobre que Catalunya és la comunitat on més va créixer l'atur al desembre, Ramos ha evitat fer comparacions: "Cadascú té la seva estructura productiva, el seu sector d'activitat i les seves tipologies contractuals".

"Potser podem créixer una miqueta més, però també podem créixer una miqueta menys. Crec que hem posat tots els elements i sense comparar-me amb altres, crec que anem pel bon camí", ha assegurat.

Així mateix, Ramos ha celebrat el "rècord històric" d'afiliació a la Seguretat Social en un mes de desembre, fins als 3,8 milions, amb un increment de 81.016 persones, un 2,18% més que l'any passat.