El Govern ha creat i mantingut més de 250.000 llocs de treball a través d'Acció en els seus 40 anys

També ha mobilitzat 28.000 milions d'euros d'inversió privada
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha posat en valor que el Govern ha creat i mantingut més de 250.000 llocs de treball a través d'Acció, l'agència per a la competitivitat de les empreses de la Generalitat, durant les seves 40 anys d'història.
Ho ha dit aquest dimarts en la celebració del 40 aniversari d'Acció en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, on ha afegit que durant aquestes quatre dècades, la institució ha acompanyat a més de 375.000 projectes empresarials que han mobilitzat més de 28.000 milions d'euros d'inversió privada.
Acció facilita el creixement de les empreses catalanes mitjançant l'impuls de la innovació, l'expansió internacional i l'estratègia empresarial, a part de ser l'entitat del Govern responsable de captar la inversió estrangera a Catalunya.
També ofereix acompanyament per dur a terme projectes de R+D, de transformació verda i tecnològica, així com en els processos d'internacionalització i d'obertura de filials a l'estranger de les empreses catalanes.
Al llarg de la seva trajectòria, destaquen fites com l'obertura de les primeres oficines exteriors a Tòquio, Nova York, Brussel·les i San Francisco en 1988, l'impuls de la política de clústers en 1992 i de la primera Setmana d'Internacionalització en 1994 o el primer Fòrum d'Inversió en 1995.
LÍNIES D'AJUDES
Quant a les línies d'ajudes, destaquen les primeres llançades en aquest àmbit el 1995 en col·laboració amb el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (Cirit).
Aquesta aposta per la investigació i el desenvolupament de les empreses es va consolidar el 2007 amb la creació de la línia d'ajudes a projectes empresarials de R+D.
Des de llavors, aquesta línia ha mobilitzat més de 300 milions d'euros en més de 800 projectes empresarials de R+D, i també destaquen els més de 3.200 milions d'inversió estrangera i d'empreses catalanes mobilitzats en els últims 20 anys gràcies a la línia d'Inversions Empresarials d'Alt Impacte.