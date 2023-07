El Govern crearà un grup de treball per abordar les violències sexuals contra menors

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat crear un grup de treball amb persones expertes independents per analitzar les violències sexuals exercides contra menors i elaborar propostes per erradicar-les, segons els acords de l'executiu català d'aquest dimarts.

El Govern impulsa aquesta mesura després que els darrers mesos s'ha rebut diverses denúncies de conductes sexuals violentes contra menors, presumptament comeses per altres menors d'edat, alguns inimputables.

Així, el Govern encarregarà al grup d'experts l'elaboració d'un informe per conèixer l'abast i les causes d'aquest tipus d'agressions masclistes a menors d'edat dutes a terme per altres menors d'edat, a més d'un informe amb propostes per combatre aquesta forma de violència.

El grup de treball tindrà una vigència de tres mesos, estarà adscrit a la Conselleria de Drets Socials i l'integraran unes 10 persones "reconegudes" en la protecció a la infància i l'adolescència, el dret, l'educació i les violències sexuals.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) actualitzarà i reforçarà amb caràcter urgent el programa 'Educant en la responsabilitat' amb les recomanacions del grup de treball.