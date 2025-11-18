El Govern crea una subdirecció de col·laboració públic-privada a la Conselleria d'Economia

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat el decret de reestructuració de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat per adaptar el departament a les seves competències, compilar en un únic text la legislació vigent i crear a més una nova subdirecció de col·laboració públic-privada.
Així, la nova Subdirecció General de Suport i Gestió de Col·laboració Públic-privada, que s'adscriurà a la Direcció General de Contractació Pública i que donarà suport jurídic i assessorament econòmic i operatiu als òrgans adjudicadors a l'hora d'impulsar projectes conjunts amb el sector privat, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
També es crea la Subdirecció General Tècnica, adscrita a la Direcció General de Patrimoni i que haurà de facilitar la tramitació d'alguns projectes urbanístics "més importants" que està previst impulsar durant la legislatura.
D'altra banda, es posen en marxa les noves àrees d'Assessorament en Matèria d'Ajuts i Fons Europeus i de Mercat de Valors, Projectes Sectorials i Educació Financera, i es crea la Subdirecció General d'Anàlisi i Seguiment del Finançament Europeu.
A més, s'han inclòs mesures d'organització interna per enfortir l'estructura i millorar l'eficiència en la gestió de recursos humans i l'actual servei de Recursos Humans es desdobla en la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals i el Servei de Planificació, Provisió i Selecció de personal.