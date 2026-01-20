El Govern crea un sistema d'accés i integració de dades estadístiques per avaluar les seves polítiques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha acordat crear un nou sistema d'accés i integració de dades estadístiques i administratius per facilitar l'avaluació de les polítiques públiques de la Generalitat i de la resta del seu sector públic.
En un comunicat d'aquest dimarts, l'executiu català ha explicat que es crearà una finestreta única, coneguda com l'Oficina Datalab, que gestionarà l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en col·laboració amb el Consorci d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).
L'objectiu és que Datalab pugui facilitar l'"accés fàcil, àgil i segur a les dades" a partir de l'encreuament de totes les bases de microdades que actualment tenen els departaments de la Generalitat, i també mirarà de facilitar la interoperativitat entre sistemes, la recerca i l'avaluació, i preveu la col·laboració amb l'administració estatal i europea.