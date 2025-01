El Govern crea programes per agilitzar la tramitació d'ajuts i redissenyar la comunicació interna

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsat un programa temporal per estudiar com agilitzar la tramitació d'ajuts i subvencions, i un altre per implementar una estratègia de comunicació interna que millori la transmissió d'informació.

El primer té per objectiu reduir els costos de gestió i "evitar duplicitats", informa en un comunicat d'aquest dimarts posterior al Consell Executiu.

Comptarà amb un màxim de deu efectius, els qui cada quatre mesos hauran de presentar un informe amb els resultats obtinguts, i té una durada prevista d'un any, prorrogable a tres, mentre que la vigència del programa de comunicació és de tres anys.