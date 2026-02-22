El Govern crea una oficina tècnica per facilitar als municipis l'accés a fons europeus

Lorena Sopêna - Europa Press
Cinc professionals es dedicaran específicament a col·laborar amb els ajuntaments
TARRAGONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha anunciat aquest diumenge que el Govern crearà una oficina tècnica per facilitar als municipis catalans l'accés a fons europeus, especialment aquells de menys de 25.000 habitants que són els que "normalment tenen més dificultats per poder comptar amb suport administratiu".
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans des del Vendrell (Tarragona), on ha visitat el 'info truck', un vehicle itinerant de la Generalitat que informa als ciutadans sobre 'El Pla de Govern al Territori'.
Ha explicat que els fons europeus que no passen pel Govern ni pel Govern, aquells que els ajuntaments han d'anar a buscar directament a la Unió Europea (UE), requereixen "molta competitivitat" i treball tècnic per preparar els projectes.
"Pensàvem que feia falta augmentar el suport del Govern. Un suport que no es pot quedar en el nivell de la informació, sinó que ha de passar al nivell de l'assessorament, al nivell d'acompanyament durant tot el procés", ha afegit.
Per això, cinc persones del Departament es dedicaran específicament a col·laborar amb els municipis amb una oficina sense "voluntat de centralització" i, per tant, serà la pròpia oficina la que visiti els municipis a mesura que els ajuntaments contactin amb ella.
POSADA EN MARXA
Ha afirmat que durant "aquestes setmanes" començarà la contractació d'aquest personal per engegar l'oficina i assegura que no requerirà ampliar el pressupost de la conselleria perquè ja forma part del pressupost ordinari.
Així, ha explicat que la sotsdirecció general del Departament es dedica a la política municipal i el que farà serà donar "una eina més" per fer un treball que, diu, en els propers anys serà molt important perquè la competència entre Estats, comunitats i municipis serà més gran, per la qual cosa ha afegit que no hi ha un límit de municipis que es puguin acollir i dependrà dels programes de la Comissió Europea i les necessitats.
"El que volem és que els municipis de Catalunya no perdin possibilitats que haurien de tenir al seu abast", ha resolt.