El Govern crea l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya per unificar "polítiques pròpies"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Tindrà un consell de govern amb una presidència, una vicepresidència i 13 vocalies
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) amb l'objectiu d'"aplicar un criteri únic i establir polítiques pròpies" en qüestions vinculades amb el desenvolupament aeroportuari al territori.
Així ho ha explicat en un comunicat després de la reunió del Consell Executiu celebrada aquest dimecres, en el qual ha ressaltat que l'AAC permetrà agrupar i organitzar totes les funcions que la Generalitat ja té atribuïdes en matèria d'aeroports, "desplegant plenament les seves competències marcades per l'Estatut de Catalunya".
En concret, aquestes funcions inclouen l'elaboració d'un pla estratègic del sistema aeroportuari, la planificació de la xarxa de transport i accessibilitat a les àrees, l'impuls de la transició ecològica en el sector o la representació i interlocució davant organismes estatals i europeus, entre d'altres.
L'acord aprovat aquest dimecres preveu, en un màxim d'un mes, la creació d'un comitè tècnic sota la coordinació d'Aeroports Públics de Catalunya SLU, que serà l'encarregat d'impulsar i executar la creació de l'AAC a través de la modificació de la Llei 14/2009 per incorporar l'organisme com a entitat de dret públic.
Un cop operativa, l'AAC, que el Govern ha ressaltat que és compatible amb els òrgans actualment existents, tindrà un consell de govern amb una presidència i una vicepresidència, a més de 13 vocalies, i s'alçarà com l'"eix principal" de l'estratègia per al Sistema Aeroportuari de Catalunya (SAC).
SEGÜENTS PASSOS
Aquesta estratègia contempla, a més, la creació de comitès tècnics específics per a cada aeroport per "abordar de manera més propera i ajustada a la realitat de cada infraestructura les seves necessitats i particularitats", a banda de la designació d'un coordinador en cadascuna.
La llei de creació de l'AAC es tramitarà al Parlament, amb l'objectiu de ser sotmesa a votació durant l'exercici actual.
GOVERNANÇA AEROPORTUÀRIA
A banda d'una gestió més integrada, l'objectiu del Govern passa per "tenir un paper o representació institucional de Catalunya" davant altres actors de l'ecosistema, ha ressaltat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
"Tindrem una agència, un operador especialitzat que podrà tenir aquest diàleg que, fins ara l'Aeroport de Catalunya no podia tenir" en assumptes com les tarifes, ha afegit la consellera, que preveu que l'1 de gener del 2027 l'AAC ja estigui en funcionament.
Paneque no ha descartat que, més a llarg termini, aquesta estratègia passi perquè la Generalitat gestioni la infraestructura, tot i que ha destacat que "la idea del Govern és participar en la gestió, i per tant millorar la posició d'agilitat en l'àmbit de les seves competències, que estan molt clares i delimitades".