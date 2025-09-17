El Govern convoca els ajuts als regants afectats per la sequera del 2024 amb 2,8 milions

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les comunitats de regants afectades per la sequera del 2024 per un valor de 2,8 milions, tal com va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 9 de setembre, informa el departament aquest dimecres en un comunicat.
Els ajuts es poden sol·licitar fins al pròxim 9 d'octubre i seran finançats amb 2.865.541,90 euros provinents del fons agrari i ramader aprovat per la llei del fons agrari i ramader del departament per al 2025; les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica.
En la resolució de la convocatòria es van quantificar els ajuts en funció dels pressupostos ordinaris d'origen agrari i ramader de les entitats i en funció del grau d'afectació per la sequera, que ha estat diferent segons la conca a la qual pertanyen.