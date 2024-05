El Govern convoca la comissió mixta Generalitat-Renfe per l'avaria en la venda de bitllets

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciat en unes declaracions a la premsa que el Govern ha convocat una reunió de la comissió mixta Generalitat-Renfe dilluns vinent, després de l'avaria del sistema de venda de bitllets d'aquest dijous.

Capella ha explicat que ha convocat amb urgència la comissió, que ha de servir per començar a treballar les qüestions que afecten el servei que es dona als ciutadans.

La consellera ha lamentat que l'"excepció és que Rodalies no tingui una incidència", després que una error informàtic ha impedit als usuaris adquirir els abonaments gratuïts per al període entre maig i agost.

"Quan no és un error informàtic és que el tren no surt a l'hora perquè falten maquinistes o perquè el tren que ha d'anar amb les hores punta és un tren senzill quan hauria de ser un tren doble; quan no, hi ha arbres que cauen a la via; quan no, els han robat el cable", ha recriminat.

Ha criticat que "no és nou que Rodalies col·lapsi, que estigui obsoleta" i ho ha atribuït a la falta d'inversions del Govern central a la xarxa.