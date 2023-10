El Govern està en contacte amb "grups de catalans" que proven de sortir d'Israel

Recomana no viatjar a Israel i Palestina "si no hi ha una causa de força major"



El Govern ha explicat aquest dimarts que tenen constància de "grups de catalans" que estan provant de sortir d'Israel amb els quals està en contacte i fent el seguiment de la seva situació, però no estan en situació d'emergència.

En un comunicat, han cridat a que si hi ha catalans en situació d'emergència, que no els consten, es posin en contacte amb el Govern a través de la Conselleria d'Acció Exterior i la UE.

Així, recomanen als catalans sobre el terreny que segueixin les indicacions de les autoritats locals i del Ministeri d'Exteriors.

També han explicat que estan en contacte amb les autoritats locals, amb el Ministeri d'Exteriors i amb organismes i entitats sobre el terreny.

SITUACIÓ "INESTABLE"

Després d'assegurar que estan fent un seguiment dels esdeveniments a Israel i Palestina després de l'atac de Hamas de dissabte, han advertit que la situació és "inestable i evoluciona contínuament".

Per això, el Govern recomana no viatjar a Israel i Palestina actualment "si no hi ha una causa de força major".

L'executiu català també està en contacte amb entitats i ONG que treballen en aquests territoris per avaluar i garantir que el personal estigui "en condicions òptimes de seguretat", i els insta a posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) si tenen o detecten cap situació d'emergència.

Pel que fa a les empreses amb relacions comercials amb Israel, on hi ha una oficina d'Acció, el Govern demana que s'adrecin a la seva oficina tècnica de barreres a la internacionalització.