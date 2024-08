El Govern construirà una nova desaladora en l'Alt Empordà (Girona) i accelerarà les dues ja previstes

S'emmarca en un "nou model" perquè el 70% de l'aigua vingui de recursos propis l'any 2027



BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat preveu construir una nova desaladora a l'Alt Empordà (Girona) i accelerar les feines de les dues ja previstes en la planificació hidrològica de l'anterior Executiu d'ERC: l'ampliació de la de Tordera i la construcció de la de Foix (Barcelona).

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha estimat en roda de premsa posterior al Consell Executiu que la nova infraestructura costarà uns 200 milions d'euros, en base a la inversió que requereixen els projectes que l'Executiu té en cartera a dia d'avui.

Ha explicat que la Generalitat abordarà en "posteriors converses amb el Ministeri que es pugui incloure també en la planificació hídrica del propi Ministeri, per tal de ser finançada".

Amb la nova desaladora, l'Executiu català vol "millorar l'abastament" a la conca del riu Muga, que ha recordat que a dia d'avui depèn de l'embassament de Darnius Boadella i de l'aqüífer del Fluvià Muga.

També demanarà al Govern "l'acceleració dels acords" per a la construcció de les infraestructures de Tordera i Foix: Paneque ha detallat que treballen per a que al setembre es tanqui el conveni per a la licitació de la primera i realitzar les obres aquesta tardor, mentre que han ordenat la tramitació urgent de l'avaluació ambiental de la segona.

UN "NOU MODEL"

El Govern ha emmarcat la iniciativa en "un nou model que tregui a Catalunya de la dependència de l'aigua de la pluja", amb el qual aspira a garantir el 70% del consum d'aigua amb recursos propis a finals de 2027, un percentatge que actualment se situa en el 30%.

Paneque ha xifrat en 2.000 milions d'euros la valoració global de les inversions, que ha contrastat amb els 1.000 milions que ha dit que havia prevists a dia d'avui: "Dobleguem les inversions previstes al llarg d'ara amb horitzó de 2040".

MILLORES EN POTABILITZACIÓ

La Generalitat també preveu traslladar els cabals d'aigua residual des del Besòs fins a la depuradora del Prat de Llobregat (Barcelona), fins a l'entrada en funcionament de l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, estimada per 2033.

I ha dissenyat "millores en els tractaments de potabilització", entre les quals ha enumerat la rehabilitació i modernització de la planta del Ter (Girona) i accelerar les actuacions a la d'Abrera (Barcelona).

Finalment, s'ha compromès a habilitar "les partides pressupostàries i els recursos necessaris i suficients" per a que les entitats locals puguin impulsar nous tractaments de regeneració, canonades de distribució i infraestructures.