El Govern constitueix els comitès de seguiment amb els 20 municipis del Pla de Barris

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ja ha constituït tots els Comitès d'Avaluació i Seguiment (CAS) dels 20 municipis beneficiaris de la primera convocatòria del Pla de Barris i viles 2025-2029 després d'engegar-se aquesta setmana l'últim d'aquests òrgans de coordinació a Barcelona, informa un comunicat del Govern.
Els CAS són els organismes encarregats de supervisar el desenvolupament de cada Programa Memòria d'Intervenció Integral (PMII) i estan formats per representants de cada ajuntament, la Generalitat, les entitats veïnals i socials més representatives de cada barri i encapçalats pel Comissionat per a l'impuls de les polítiques de millora urbana, ambiental i social dels barris.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subratllat que "és difícil que un ciutadà se senti implicat en un projecte col·lectiu si les necessitats més bàsiques de dignitat no estan cobertes".
En aquest sentit, ha destacat que la inversió per millorar l'espai públic és una "eina per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes".
INVERSIÓ
Aquesta primera etapa del Pla de Barris compta amb un pressupost de 412 milions d'euros, dels quals la Generalitat aporta 232,7 milions, per executar actuacions a les denominades Àrees d'Atenció Especial (AAE), zones detectades per tenir indicadors de renda inferiors a la mitjana catalana i dèficits en equipaments o habitatge, les quals sumen una població total de 277.000 habitants.
La normativa del pla estableix que els projectes municipals han de dedicar almenys un 25% de la inversió a l'acció sociocomunitària i un altre 25% a la transició ecològica.
El desplegament d'aquest projecte, que serà avaluat anualment pels comitès constituïts, preveu mobilitzar un total d'1.600 milions d'euros fins a l'any 2029.