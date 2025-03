El Govern confirma que la nova empresa catalana de Rodalies estarà integrada al grup Renfe

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha confirmat que els acords signats amb la Generalitat de Catalunya, els sindicats majoritaris (SEMAF, CCOO, UGT i SCF), Renfe i Adif inclouen el compromís que la societat catalana que es creï per operar Rodalies estarà integrada dins el grup Renfe.

El ministeri d'Óscar Puente ha emès aquest dilluns un comunicat per posar en valor aquests acords, que van permetre la desconvocatòria de la vaga per part dels sindicats majoritaris de Renfe, encara que la CGT, SF i Alferro van perseverar en la mateixa, i aquest dimarts, 1 d'abril, hi haurà una altra vaga general.

Transports defensa que aquests acords van suposar adquirir el doble compromís per part dels signants de garantir els drets dels treballadors de Rodalies i de crear una societat per operar el servei integrada dins el grup Renfe.

"Una entesa entre totes les parts que el Ministeri vol reivindicar alhora que proclamar la seva vigència davant les aturades convocades per part dels sindicats CGT, SF-I i Alferro del sector ferroviari", argumenta.

El Ministeri explica que els professionals de Renfe i Adif continuaran operant com a empreses que presten el servei ferroviari a Rodalies i Mercaderies, que tindrà caràcter mixt per facilitar la visió de proximitat empresarial sobre les necessitats del servei.

"El consens sempre serà la millor fórmula per als treballadors i també per oferir el servei ferroviari que els ciutadans mereixen. En concret, per a l'operativa de les rodalies catalanes es crearà una nova empresa anomenada Rodalies de Catalunya dins el grup Renfe", conclou.