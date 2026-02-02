El Govern confirma el nomenament d'Òscar Playà com a nou director de Rodalies de Catalunya

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
L'enginyer Òscar Playà serà el nou director general de Rodalies de Catalunya, càrrec que compatibilitzarà com a CEO de l'empresa mixta, ha confirmat aquest dilluns la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat.
Playà assumirà totes dues funcions "per poder aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors i treballadores de l'empresa Renfe a Catalunya", una decisió que s'ha pres amb l'acceptació del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i l'acord del Govern i ERC.
Directiu amb més de vint anys d'experiència en la gestió i lideratge d'organitzacions complexes en l'àmbit de la mobilitat ferroviària a Barcelona i l'àrea metropolitana, Playà és actualment director general de la xarxa del Metro de Barcelona (TMB), impulsant "la transformació integral del sistema per donar resposta a les necessitats de mobilitat presents i futures".