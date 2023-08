El Govern confirma que es negocia una reforma del Reglament el Congrés per a l'ús del català als debats

Bolaños espera un acord "pròximament", encara que recorda que reformar el reglament "concerneix a tots els grups"



MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha confirmat aquest dijous que el PSOE està treballant en una reforma del Reglament del Congrés per validar l'ús del català i altres llengües cooficials als debats parlamentaris a Ple i comissió, un compromís adquirit amb ERC i Junts a canvi que els independentistes donessin suport a la socialista Francina Armengol per presidir la Càmera i fer-se amb la majoria a la Mesa.

En la seva presa de possessió, Armengol es va comprometre a permetre des del primer dia l'ús del català, el basc i el gallec en els Plens del Congrés, però dies després va refredar aquesta mesura precisant que es necessitaven alguns tancar alguns serrells.

El Reglament del Congrés no determina que s'hagi de parlar en castellà ni impedeix parlar en les llengües d'àmbit autonòmic, però alguns lletrats ja havien advertit que generalitzar l'ús dels idiomes cooficials podia provocar manques en el procediment parlamentari i generar un risc d'indefensió en els altres diputats que no coneixen aquestes llengües.

LLETRATS AVISEN DE RISC D'INDEFENSIÓ I DE DEFECTE PROCEDIMIENTAL

Així ho va avisar a Ràdio Nacional el lletrat Manuel Fernández-Fontecha, qui sosté que aquesta mesura necessita certa regulació perquè afecta als drets dels diputats que les desconeixen, podent arribar a causar-los indefensió, perquè necessiten comprendre el que es parla per garantir el necessari debat parlamentari.

"Hi ha una faceta que s'està ignorant: evidentment hi ha un dret a utilitzar la llengua cooficial, però també hi ha un dret del diputat restant a la comprensió del que s'està dient", va subratllar.

És a dir, que si no es garanteix aquest dret a la comprensió "podria incórrer-se en un defecte de procediment quant a que no hi hauria un debat pròpiament dit, perquè hi ha una part que no entendria a l'altra". "Cal garantir que la utilització de llengües no conegudes per altres diputats no els produeixi indefensió", va resumir el lletrat.

DUES POSSIBLES VIES

Aquesta regulació podria plasmar-se en una resolució de la Presidència de la Càmera, que és la via més ràpida, o bé en una reforma del Reglament del Congrés, que requereix més tràmits i exigiria una votació en el Ple.

Segons ha avançat El Periódico, el PSOE i ERC ja han aconseguit un principi d'acord per reformar l'article 70.2 perquè deixar clar que "l'orador podrà pronunciar el seu discurs en qualsevol de les llengües que tinguin caràcter d'oficial en alguna Comunitat Autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia".

En ser preguntat per aquestes negociacions, Bolaños ha dit a la seu de la Biblioteca Nacional que "s'està parlant amb tots els grups parlamentaris", no només amb ERC, perquè "la reforma del Reglament perquè es poden parlar les llengües cooficials al Congrés és una reforma que concerneix a tots els grups parlamentaris".

NO NOMÉS ES PARLA AMB ERC

En aquest sentit, ha confirmat que ja s'estan creuant esborradors i espera que "pròximament, la qual cosa es trigui a arribar a un acord amb els grups parlamentaris", es pugui garantir l'ús de les llengües cooficials. "Perquè tan espanyol és el castellà com el català, com el gallec, com el basc", ha remarcat.

Fins a la passada legislatura el PSOE s'oposava a l'ús de les llengües cooficials al Congrés al·legant que el castellà és l'únic idioma oficial en tot l'Estat i remetia la seva utilització al Senat. De fet, va votar en contra de prendre en consideració una iniciativa plantejada pels seus socis d'Unides Podem.

El PP també ha vingut rebutjant totes les iniciatives plantejades al Congrés per a l'ús del català, el basc i el gallec, igual que Vox, que ja ha avançat que aquesta legislatura també s'oposarà a qualsevol reforma en aquest sentit.