El Govern confirma el feminicidi del presumpte assassinat d'una dona a Esparreguera (Barcelona)

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha confirmat aquest dilluns el feminicidi de la dona presumptament assassinada a Esparreguera --que era veïna d'Òdena (Barcelona)-- el 19 de maig.

En un comunicat ha volgut expressar el seu "més sentit condol" a l'entorn de la dona de 29 anys i als veïns de la localitat.

Amb la confirmació d'aquest cas, aquest any hi ha hagut 12 feminicidis, i des que es van començar a recollir dades oficials el 2012 hi ha hagut 142 feminicidis a Catalunya --set corresponen a fills menors d'edat--.

A més, vuit fills han quedat orfes a causa de la violència masclista aquest any, i gairebé un centenar en l'última dècada.

El Govern ha recordat que, davant qualsevol indici o situació de violència masclista, s'ha de trucar al 900 900 120: "Hem de tenir present que una trucada pot salvar una vida. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i treballa les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes".