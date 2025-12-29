El Govern central confirma uns altres 2 positius per PPA i un focus de grip aviari a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmat el positiu per pesta porcina africana (PPA) en 2 senglars trobats morts dins del primer radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona) i un focus de grip aviari a Bellpuig (Lleida), en un granja amb 235.000 gallines ponedores.
Els serveis oficials veterinaris han puntualitzat que, amb aquests dos nous casos, els positius per PPA ascendeixen a 29 i investiguen la causa del focus de grip aviari, tenint com a hipòtesi més probable el contacte amb un au silvestre contagiada, informa el Ministeri d'Agricultura en un comunicat aquest dilluns.
Des del mes d'octubre no es produïa cap cas d'aquesta malaltia en explotacions avícoles espanyoles que, des que es va detectar el primer en el mes de juliol, sumen ara un total de 15.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació manté la mesura de confinament de les aus de corral davant l'elevat risc de la malaltia per l'alt nombre de casos en aus silvestres produïts a Europa i l'intens moviment d'aus migratòries a Espanya.
A més, s'ha declarat un focus de malaltia de Newcastle en aus a la província de València.
DNC
El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha mantingut aquest dilluns una reunió per intercanviar informació i avaluar les mesures per fer front a malalties animals en territori espanyol en els últims 2 mesos.
En relació amb la dermatosi nodular contagiosa (DNC), s'ha repassat la situació a Espanya, després de la declaració de 2 nous focus a França, que acumula ja 115, i s'ha estudiat l'activació del seu pla de vacunació confrontant amb la frontera.
Així mateix, s'han debatut detalls del nou mapa de vacunació d'Espanya ampliat a noves comarques d'Aragó, Navarra i País Basc frontereres amb França, que va ser decidit al comitè RASVE celebrat el passat dia 17.
Des del passat 24 d'octubre no es detecta cap cas d'aquesta malaltia a Espanya, els 17 focus produïts es localitzen a la província de Girona.