El Govern confia tancar els comptes el primer trimestre i els desvincula de recaptar l'IRPF

Nega que hagin començat les negociacions amb ERC i els Comuns
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha negat que el Govern hagi obert negociacions amb ERC i els Comuns per als pressupostos del 2026 després de presentar el model de finançament autonòmic, ha confiat que s'aprovaran el primer trimestre d'aquest any i ho ha desvinculat de possibles avenços en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat.
En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, ha dit que esperen tancar l'acord "com més aviat millor", i que tenen l'objectiu de mantenir el calendari que han verbalitzat el president, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
Ha reiterat que aquesta carpeta es podrà obrir després d'haver presentat el model de finançament autonòmic pactat amb ERC, tot i que no s'ha obert cap "negociació formal" amb aquestes dues formacions.
"A partir d'ara, efectivament, són els pressupostos els que han d'ocupar l'esforç del Govern", i ha explicat que l'executiu ha tingut reunions amb agents econòmics i socials sobre el tema, i que la proposta la donarà a conèixer el Govern en els pròxims dies o setmanes.
IRPF
Preguntada per si creu que pot abordar les negociacions amb ERC abans que hi hagi algun avenç en relació amb la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, ha respost: "Sí, nosaltres entenem que primer s'abordava el model de finançament i posteriorment els pressupostos i, per tant, en els pròxims dies i setmanes, esperem poder abordar la negociació pressupostària".
Ha dit que aquest tema el Govern "el deixa fora de les converses per als pressupostos", i que és un àmbit en el qual es continuarà treballant, però que l'horitzó temporal va més enllà del 2026 i passa, entre altres qüestions, pel reforç de la capacitat de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
LLEI D'ACOMPANYAMENT
Sobre el fet que el Govern hagi enviat aquest dimarts al Consell Econòmic i Social (CES) la llei d'acompanyament dels pressupostos, pas previ a tramitar els comptes catalans, ha justificat la proposta, que elimina algunes taxes i simplifica el procés per "escurçar alguns terminis i eliminar algunes duplicitats".
"La proposta és escurçar alguns terminis i eliminar algunes duplicitats, però sobretot és escurçar terminis a l'hora d'emetre informes que són necessaris a l'hora d'aprovar aquests avantprojectes de llei", ha explicat.
També ha dit que la proposta enviada pel Govern està oberta a la negociació, però que l'executiu no planteja, ara com ara, noves figures impositives ni modificacions en les actuals.