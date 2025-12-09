El Govern condemna l'assassinat d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha condemnat el presumpte assassinat d'una dona a mans de la seva parella a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), després de la detenció de l'home aquest dimarts per part dels Mossos d'Esquadra.
"Lamento i condemno en nom del Govern la mort d'una dona avui a l'Hospitalet, assassinada per la violència masclista", ha dit Paneque, que ha apuntat que, si es confirma com un cas de violència masclista, seria la vuitena dona assassinada per aquest motiu a Catalunya aquest any.
Ha traslladat la seva preocupació per una "xacra que continua a Catalunya i que cal evitar del tot amb les mesures que calguin".
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha confirmat que el jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet té oberta una causa per la mort violenta d'una dona en aquesta localitat i que la seva parella està detinguda.
Ha afegit que la comitiva judicial, encapçalada pel titular del jutjat de violència, s'ha desplaçat al domicili familiar per fer l'aixecament del cadàver, i que "no consten antecedents judicials entre la parella".