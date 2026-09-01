El Govern concedeix la Medalla d'Or de la Generalitat a Ferran Adrià i Caterina Biscari

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Illa destaca "l'aportació a Catalunya" de tots dos al llarg de la seva trajectòria
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu d'aquest dimarts aprovarà la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció que atorga la institució, al cuiner Ferran Adrià i a la doctora en física Caterina Biscari.
Ho ha anunciat el president, Salvador Illa, en un vídeo a Instagram recollit per Europa Press, en el qual ha agraït "l'aportació a Catalunya" d'ambdues personalitats al llarg de la seva trajectòria.
La Medalla d'Or de la Generalitat és la màxima distinció honorífica que atorga el Govern per premiar persones o col·lectius pels seus "serveis eminents i extraordinaris" a Catalunya.
FERRAN ADRIÀ
Ferran Adrià és un dels xefs més influents a Catalunya, a Espanya i a nivell internacional; va dirigir el restaurant El Bulli, a Roses (Girona), fins al seu tancament el 2011, i va ser nomenat millor restaurant del món en 5 ocasions segons The Restaurant Magazine i va rebre 3 estrelles Michelin.
Adrià ha destacat també en la divulgació gastronòmica amb diversos projectes, i ha rebut altres reconeixements com la Creu de Sant Jordi (2002), la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts (2007) i la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil (2009).
CATERINA BISCARI
Per la seva banda, Biscari és llicenciada en Física per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Física per la Universitat de Nàpols Federico II, i ha desenvolupat la seva carrera científica en l'àmbit dels acceleradors de partícules.
Ha dirigit des del 2012 i fins el 2026 el Sincrotró Alba, un complex d'acceleradors d'electrons amb els quals es genera llum de sincrotró per a l'anàlisi atòmica i molecular de les propietats de la matèria, i que és una de les principals infraestructures científiques de Catalunya.