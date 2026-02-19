Govern i Comuns pacten que els metges no "vegin reduïdes" les seves condicions per la durada de les baixes

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat i els Comuns han pactat, en l'acord pels pressupostos catalans del 2026, que "cap metge ni cap directiu dels centres d'atenció primària vegin reduïdes les seves condicions econòmiques per la durada o quantitat" de les baixes laborals.
Així consta en el text signat aquest dijous pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que contempla que el Departament de Salut garantirà aquesta situació i que prevalgui "sempre que la prescripció i el seguiment atengui a criteris professionals".
En paral·lel, han acordat que Salut abordarà la millora en l'accés i el temps d'espera a les proves diagnòstiques de persones amb incapacitats temporals "a través dels acords ja signats amb els agents socials".