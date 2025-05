Govern i Comuns pacten destinar 850 milions a habitatge per aprovar 2 suplements de crèdit

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern i els Comuns han acordat augmentar la dotació de la Generalitat en les polítiques d'habitatge fins als 850 milions de recursos propis, a més d'ampliar el cos d'inspectors i crear una unitat antidesnonaments com a condicions per convalidar al Parlament els dos suplements de crèdit ja aprovats pel Govern.

Ho han anunciat aquest dilluns la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una roda de premsa a la Conselleria per explicar els detalls de l'acord.

També contempla inversions en salut mental i bucodental per valor de 23 milions d'euros en total, i destinar 20 milions a l'empresa pública d'energies renovables L'Energètica, mentre que altres assumptes s'inclouran en la negociació d'un tercer suplement de crèdit, per al qual encara no han arribat a un acord.