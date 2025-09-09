Govern i Comuns pacten un cos de 100 inspectors d'habitatge que estigui en marxa abans del 2026

L'executiu aprovarà aquest dimarts l'ampliació de recursos de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern i el grup parlamentari dels Comuns han pactat aquest dimarts la creació d'un cos d'inspectors de règim sancionador de la llei d'habitatge català, que hauria d'estar operatiu abans de finals d'any, i que comptarà, quan estigui format completament, amb 100 efectius.
Ho han anunciat el portaveu de la formació, David Cid, i la diputada Susanna Segovia, en una atenció als mitjans al Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
La creació de les 100 places adscrites a l'Agència Catalana de l'Habitatge es formalitzarà aquest dimarts en un acord del Consell Executiu del Govern i tindran la possibilitat de tramitar denúncies a través del portal disponible de la Generalitat, a més d'actuar d'ofici.
"Seran 100 persones que tindran totes les potestats per poder inspeccionar i poder sancionar. Per tant, serà un cos que estarà blindat jurídicament i que tot el que faci, ho farà amb totes les garanties", ha valorat Segovia.
CAPACITAT SANCIONADORA
Segovia ha destacat que aquestes places seran de funcionaris de l'administració de la Generalitat, un fet important, ha dit, perquè "només els funcionaris tenen la potestat per sancionar en l'administració pública".
Perquè l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui capacitat sancionadora, possibilitat que per ara només té l'Agència Catalana del Consum en aquest àmbit, caldran modificacions legislatives durant la tramitació al Parlament del decret de mesures urgents sobre habitatge i urbanisme, que preveuen que tingui llum verda de la cambra a l'octubre.
L'ampliació dels recursos de personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya serà d'uns 5,9 milions per incorporar aquestes places, ha detallat Segovia, i encara que a finals d'any potser no s'han cobert les 100 places, Govern i Comuns han acordat que el cos d'inspectors estigui en marxa en "aproximadament uns tres mesos".
50 A BARCELONA
Pels Comuns, el règim sancionador que van pactar amb el Govern i que aquest cos d'inspectors ha de fer complir "no busca recaptar" sinó fer complir la llei, segons Segovia, que ha destacat que hi haurà inspectors a tot Catalunya, amb més presència en territoris amb zones de lloguer tensionat.
Concretament, 50 es desplegaran a la vegueria de Barcelona, 13 a Girona, 12 al Camp de Tarragona, 5 a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i la Catalunya Central, 4 a l'Alt Pirineu i 1 a la Vall d'Aran.
TEMES "PENDENTS"
Cid i Segovia han assegurat que, en matèria d'habitatge, el Govern encara ha de complir acords "pendents" com l'impuls del parc d'habitatge protegit, la creació d'una unitat antidesnonaments, el registre de grans tenidors d'habitatge o la campanya de publicitat institucional sobre la llei de contenció de rendes.
En aquest sentit, Cid ha avisat el Govern que "ha de complir els acords que té amb els Comuns" sobre els suplements de crèdit, abans que es plantegin negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2026, i ha afegit que no tenen data per a la reunió de seguiment dels acords que sol·licitaran a l'inici del curs polític.
"Encara no tenim data de reunió, però ja alertem el Govern que no començarem cap negociació de pressupostos del 2026 fins que tinguem el compromís que, especialment en matèria d'habitatge, els temes que queden pendents avancin", ha sostingut.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
El reforç del cos d'inspectors de la Generalitat per fer complir el règim sancionador de la llei d'habitatge va ser una de les condicions dels Comuns per donar suport al segon suplement de crèdit que va aprovar el Govern al maig després de no haver aprovat els pressupostos.
El pacte contemplava, entre altres mesures, una ampliació de 60 efectius del cos d'inspectors "abans del 30 de juny" i es va acordar la voluntat d'arribar als 100 efectius abans del 2026.