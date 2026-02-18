Govern i Comuns pacten augmentar en 100 milions els ajuts al lloguer per aprovar els pressupostos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
S'augmenta el límit d'ingressos màxims i actualitza el preu màxim dels lloguers
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern i els Comuns han acordat augmentar els recursos de la Generalitat per als ajuts al lloguer en el marc de la negociació per als pressupostos, després de passar dels 200 milions d'euros actuals a 300 milions.
D'aquesta manera, es veurien beneficiats per aquests ajuts fins a 50.000 llars, en el que era una de les condicions dels de Jéssica Albiach per donar llum verda als nous comptes públics, ha avançat 3CatInfo aquest dimecres i han confirmat fonts del partit a Europa Press.
A més a més, es modificarà el límit d'ingressos màxims per accedir a aquests ajuts: actualment era de 25.200 euros anuals (2,9 vegades l'índex de renda de suficiència de Catalunya) i passarà a ser de 36.000 euros (4,1 vegades l'IRSC).
En paral·lel, també s'actualitzarà el preu màxim dels lloguers que podran ser coberts amb aquests ajuts.
Els Comuns proposen que en el cas de Barcelona se situï en els 1.135 euros mensuals i a la resta de Catalunya en els 855 euros mensuals.
En matèria d'habitatge, totes dues parts negocien la prohibició de les compres especulatives d'habitatge mitjançant una modificació de la llei d'urbanisme, element sobre el qual encara no han tancat un acord i que és condició sine qua non dels Comuns.