Govern i Comuns pacten ajornar la taxa turística i destinar 60 milions més a habitatge

També accelerar el registre de grans tenidors i inspeccions sobre aquest impost

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han anunciat un pacte per ajornar el decret llei de la taxa turística fins a l'octubre a canvi de, entre altres mesures, destinar 60 milions d'euros en el tercer suplement de crèdit a polítiques d'habitatge.

Ho han dit aquest divendres en una roda de premsa, en la qual han afegit que, d'aquests 60 milions, 30 seran per exercir el dret de compra a través del tempteig i retracte per part de la Generalitat i 30 milions, per al fons de cooperació local d'aquest any.

Albiach ha explicat que aquests 60 milions compensen els recursos que la Generalitat no ingressarà pel retard en l'aplicació de la taxa turística fins a l'octubre.

L'acord també contempla l'acceleració de la creació del registre de grans tenidors, que s'haurà de fer efectiu en un termini de tres mesos, i que permetrà aplicar l'increment de l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i el règim sancionador de la llei.

A més a més, es crearà un programa específic d'inspecció i control sobre la liquidació de la taxa turística i es farà una campanya específica per controlar el frau i actualitzar el cens d'habitatges d'ús turístic.

Finalment, el pacte inclou una convocatòria del Pla de Barris entre juny i juliol d'aquest any amb la finalitat que arribi a 20 municipis a l'any.

RESPOSTA ALS INCONVENIENTS

Romero ha explicat que la nova taxa turística és perquè "els recursos ajudin els ajuntaments a dirigir millor l'allau de turistes" que reben.

Ha recordat que des que s'aplica la taxa, el 2013, el nombre de turistes a Catalunya ha passat de 15 milions a 20 milions, per la qual cosa "la taxa no ha perjudicat l'arribada de visitants".

"Esperem que permetin generar els recursos per gestionar millor els visitants, no només a Barcelona, a tot Catalunya. Els turistes són benvinguts, però generen alguns inconvenients que cal gestionar de la millor manera possible", ha afegit.

Albiach, per la seva banda, ha qualificat la situació actual d'"absurda i de bloqueig" i ha explicat que han volgut fer un pas endavant per desbloquejar l'escenari.