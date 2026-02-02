Govern i Comuns avaluen aquest dimarts els acords pendents abans d'abordar els Pressupostos

Hi ha pactes pendents en educació i habitatge, i Comuns demana també aplicar el règim sancionador
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern i els Comuns es reuniran aquest dimarts per avaluar el nivell de compliment dels acords subscrits entre tots dos arran dels suplements de crèdit en els comptes de la Generalitat durant 2025, condició prèvia dels Comuns a iniciar unes possibles negociacions per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per a 2026.
La reunió tindrà lloc al Palau de la Generalitat a les 8.30 hores, abans de la reunió setmanal del Consell Executiu, i participaran, per part de l'Executiu, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; el secretari del Govern, Javier Villamayor, i el secretari general d'Economia i Finances, Juli Fernández.
La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, encapçalarà la delegació del partit, i també participaran el portaveu parlamentari, David Cid; la portaveu adjunta, Susana Segòvia, i el diputat Andrés García Berrio.
ACORDS PENDENTS
Al setembre, ambdues parts ja van mantenir una reunió per avaluar els compromisos dels acords per als suplements de crèdit, i llavors Albiach ja va advertir al Govern que hi havia compromisos pendents de complir.
Al maig, van pactar amb el Govern, en l'àmbit educatiu, desplegar programes per a la millora de llengua catalana, matemàtiques i anglès, així com la recuperació progressiva de menjadors escolars en centres de màxima i alta complexitat en instituts, a més del reforç de docents per a l'escola inclusiva.
En habitatge, van acordar un pla de xoc per unificar els criteris de les taules d'emergència, la creació d'un registre de grans tenidors i la creació d'una unitat antidesnonaments; i en salut, destinar més recursos a salut mental i bucodental.
PRESSUPOSTOS DE 2026
Encara que ambdues parts descarten que en la reunió vagin a començar a negociar els Pressupostos per 2026, el compliment d'aquests acords és una condició indispensable pels Comuns per començar a abordar aquesta qüestió, entre altres qüestions.
De fet, la setmana passada la mateixa Albiach va assegurar que les negociacions estaven "més verdes que un enciam", i asseguren que no s'asseuran amb el Govern a negociar fins que apliquin alguna sanció a propietaris d'habitatge per incomplir la llei d'habitatge, aplicant el règim sancionador que van acordar amb la seva formació.