Govern i Comuns avaluaran dilluns els seus pactes amb compromisos pendents en habitatge i educació

Descarten que sigui una reunió per negociar els Pressupostos de 2026
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern i els Comuns es reuniran aquest dilluns pel matí al Palau de la Generalitat per avaluar els acords d'investidura i els acords per a la convalidació dels suplements de crèdit subscrits entre ambdues parts.
Per part del Govern hi haurà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, a més del secretari del Govern, Javier Villamayor; el líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret; dels Comuns, la líder en el Parlament, Jéssica Albiach; el portaveu parlamentari, David Cid, i els diputats Susana Segovia i Andrés García Berrio.
Des d'agost els Comuns havien reclamat públicament al Govern aquesta reunió per "veure si realment s'estan complint" els compromisos, en paraules de Cid.
El Govern, i concretament el president, Salvador Illa, ha afirmat en diferents ocasions la seva intenció de complir "íntegrament" els acords d'investidura amb els Comuns, però també amb ERC, el principal d'ells, relatiu al finançament singular per a Catalunya.
ACORDS PENDENTS
En habitatge, els Comuns afirmen que queda pendent crear una unitat antidesnonaments, un registre de grans tenedors d'habitatge i endegar una campanya informativa institucional que informi sobre els topalls en el lloguer, compromisos aconseguits durant les negociacions per a la convalidació dels suplements de crèdit del Govern.
Alguns dels compromisos amb els Comuns que el Govern ha complert són altres acords en habitatge, com la modificació del règim sancionador de la llei d'habitatge català, la creació d'un cos de 100 inspectors de la llei, o la regulació dels lloguers de temporada, pactada també amb ERC i que està tramitant-se com a projecte de llei en el Parlament.
En altres àmbits, com salut i educació, resten pendents alguns compromisos, com el pacte per destinar 37 milions d'euros a un pla de reforç escolar en català, anglès i matemàtiques, la recuperació de més menjadors escolars o recursos per a salut mental i bucodental.
PRESSUPOSTOS 2026
Ambdues parts han descartat que sigui una trobada per negociar els Pressupostos de la Generalitat 2026, ja que el Govern està encara en una fase de "treball intern" i no ha iniciat negociacions ni amb els de Albiach ni amb ERC.
Els Comuns, encara que afirmen que Catalunya necessita uns nous comptes, sostenen que no s'asseuran a negociar sobre això fins que el Govern doni compliment als acords pendents.