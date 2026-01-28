El Govern es compromet a mantenir la rebaixa de les tarifes del transport tota la legislatura

David Zorrakino - Europa Press
Dalmau allarga la mà a l'oposició per solucionar les incidències a Rodalies
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha compromès a mantenir des del Govern les bonificacions de les tarifes del transport públic al llarg de tota aquesta legislatura, després de la situació a Rodalies i fins que se solucionin els problemes en el servei.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern aquest dimecres al Parlament, en què ha respost a les preguntes de l'oposició al president, en substitució del cap de govern, Salvador Illa, per la seva hospitalització, i que ha monopolitzat la crisi de Rodalies.
"No se li pot exigir a un ciutadà que, després del desori que s'ha viscut, hagi de pagar pel servei. I té el compromís del Govern de mantenir aquesta rebaixa de les tarifes del transport públic durant el conjunt de la legislatura", ha expressat el conseller.
"DÈCADES DE DESINVERSIÓ"
Pel que fa a les crítiques de l'oposició a la gestió de l'executiu durant aquesta setmana, i enmig de la petició de diversos grups de dimissió de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern té la "mà estesa" als grups per trobar les solucions en aquest àmbit.
"Compartim amb vostès el diagnòstic que dècades de desinversió a la xarxa de rodalies, que ha estat un mal enfocament de les prioritats, només seran solucionades amb anys de màxima inversió. També sap, com jo, que aquesta no serà una solució fàcil ni serà una solució ràpida", ha advertit.