El Govern es compromet a "analitzar" les propostes dels Comuns per als Pressupostos 2026

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha valorat de forma molt positiva, en les seves paraules, la primera reunió amb els Comuns per negociar els Pressupostos 2026 celebrada aquest dilluns, i s'ha compromès a "analitzar i valorar" les propostes plantejades amb l'objectiu de fer factible un acord al més aviat possible, expliquen fonts del Govern a Europa Press.
En la reunió, Romero ha subratllat la importància que Catalunya pugui aprofitar totes les oportunitats que generarà el nou pressupost, ha dit textualment.
La trobada s'ha celebrat a la seu de la Conselleria i han assistit, a més de Romero, el secretari general d'Economia, Juli Fernández; la directora de Pressupostos, Esther Pallarols, i la cap de gabinet de la Conselleria, Cristina González; el portaveu de Comuns en el Parlament, David Cid, i els diputats en el Parlament Susanna Segòvia i Andrés García Berrio.