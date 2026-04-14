El Govern comprarà 127 habitatges d'InmoCaixa a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat l'adquisició de 127 habitatges, 127 aparcaments i 15 trasters vinculats a InmoCaixa situats a la carretera de Collblanc 157-159, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicat després de la reunió del Consell Executiu aquest dimarts.
Aquesta adquisició, que durà a terme l'Institut Català del Sòl (Incasòl), es tancarà durant les pròximes setmanes per un import de 28.230.464 euros.
Els habitatges es troben al sector Porta Nord del municipi, en una promoció de 168 habitatges lliures; es tracta de dos edificis del 2013 de 9 i 16 plantes on la superfície útil mitjana dels habitatges és de 81 m2.
Amb aquesta adquisició, la Generalitat possibilitarà que les 126 unitats familiars que ara viuen de lloguer puguin mantenir un lloguer assequible.
L'operació s'emmarca en l'anunci efectuat pel Govern el novembre del 2025, de la compra de 1.064 habitatges a InmoCaixa, als quals s'han afegit 14 més a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) i els 127 de l'Hospitalet amb una suma total de 1.205 habitatges.